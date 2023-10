Barbary debate projetos de reconstrução da BR-364 e da ponte de Rodrigues Alves

Em audiência com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, na tarde desta quarta-feira 25, o deputado Zezinho Barbary (PP) solicitou informações a respeito da obra de recuperação, que se encontra em andamento, e do projeto de reconstrução da BR 364. O pedido do parlamentar se deve à importância da rodovia federal para a economia dos municípios acreanos e garantia de trafegabilidade de pessoas e mercadorias que abastecem as cidades acreanas.

Barbary também solicitou informações sobre o projeto de construção da ponte de Rodrigues Alves, cuja obra foi embargada por uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e a organização não governamental (ONG) SOS Amazônia, por conta de nulidade de edital da construção da estrada que liga Cruzeiro do Sul, à Pucallpa, no Peru.

O diretor-geral Fabrício Galvão garantiu ao deputado Zezinho Barbary que o DNIT vem trabalhando forte neste verão e que os resultados já são visíveis. “A estrada está tão boa que os usuários, inclusive, estão pedindo a implantação de fiscalização eletrônica através de radares fixos, para controle de velocidade” – enfatizou Galvão.

Com relação à reconstrução da rodovia, Galvão assegurou que o projeto está sendo viabilizado e que, em 2024 o projeto será licitado e a obra iniciada.

“Quanto a ponte de Rodrigues Alves, estamos trabalhando nesse processo junto aos órgãos competentes para resolver a questão judicial, que será resolvida brevemente” – garantiu Galvão.

Diante das informações, o deputado Zezinho Barbary tranquilizou a população da região do Juruá e agradeceu pelo empenho de todos. “Quero agradecer ao governo federal pela recuperação da RB 364 e tranquilizar a população sobre a ponte de Rodrigues Alves. Há o compromisso do DNIT de avançar nesse projeto tão logo ocorra o desmembramento da obra da ponte da rodovia que liga Cruzeiro do Sul/Pucalpa, que foi judicializada por questões ambientais.” disse Barbary.