Mesa Diretora da Aleac defende Afonso e diz que falas de Pascoal são infundadas e difamatórias

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa entrou na briga entre o deputado Afonso Fernandes (PL) e o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal. Na tarde desta quinta-feira, 26, a Mesa Diretora da Aleac divulgou uma nota dura contra o gestor da saúde acreana e em defesa do parlamentar.

O imbróglio entre os dois ficou ainda mais evidente na noite de ontem. Após mais uma manifestação por salários atrasados da empresa terceirizada Red Pontes, de propriedade da família de Afonso Fernandes, e que presta serviço de limpeza no Pronto-Socorro, Pedro Pascoal teria ligado para o deputado e em tom explosivo o teria chamado de “moleque” e teria insinuado que o protesto foi orquestrado pelo parlamentar. Afonso negou que tenha qualquer envolvimento na reivindicação dos trabalhadores terceirizados (leia aqui).

A nota da Alec diz que Pedro Pascoal faz alegações sem provas. “Repudiamos veementemente as acusações infundadas e indecorosas proferidas pelo secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, contra o deputado Afonso Fernandes. É inaceitável que um representante do governo estadual faça alegações sem provas concretas, criando um ambiente de desconfiança e desestabilização”, afirma a Mesa Diretora.

Em outro trecho, ainda mais duro, a direção da Aleac afirma que Pascoal deve agir com responsabilidade e ética, evitando a disseminação de narrativas mentirosas que apenas prejudicam o bom funcionamento do governo e minam a confiança pública e com sua base e ainda acusa o gestor da saúde de acusações infundadas e difamatórias.