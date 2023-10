Melhor café do Acre será conhecido nesta sexta-feira; Grãos de 5 municípios disputam prêmio

Qual é e onde é produzido o melhor café do Acre? As respostas serão conhecidas nesta sexta-feira, 27, a partir das 8h30, na praça em frente ao Palácio Rio Branco.

O primeiro concurso de café do Acre foi lançado pelo governo do estado e teve a inscrição de 19 produtores. As amostras foram enviadas para técnicos e degustadores do Espírito Santo, um dos principais polos cafeeiros do país, onde os 10 melhores cafés foram selecionados.

Na programação desta sexta, serão anunciados os cinco melhores e, é claro, o grande campeão escolhido como o melhor café plantado em terras acreanas.

Entre os 10 finalistas (veja lista abaixo), estão produções de Acrelândia, Porto Acre, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

Além do anúncio dos melhores cafés, a programação, que acontece na praça em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, contará com palestras sobre cafés especiais, desafios e oportunidades para o café acreano no mercado nacional e internacional e a cerimônia de premiação do 10 Concurso de Café do Acre.

O campeão do 1º Concurso de Café do Agre vai receber uma estufa para secagem de café no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o 2º lugar vai receber R$ 10,8 mil, o 3º um prêmio no valor de 10,5 mil, o 4º colocado R$ 10,05 mil e a 5ª posição recebe uma premiação de R$ 5,05 mil,