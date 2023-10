Líder é acusado de só fazer fuxico a Bocalom e presidente garante votação de empréstimo

O projeto de empréstimo de R$ 340 milhões proposto pelo prefeito Tião Bocalom continua rendendo na sessão desta quinta-feira, 26, na Câmara Municipal de Rio Branco. Os vereadores Lene Petecão (PSD) e Ismael Machado (PSDB) desabafaram após terem seus indicados exonerados pelo prefeito.

Machado declarou ao ac24horas que estão querendo pegar os vereadores ‘pela orelha’, pressionar para fazer uma votação sem análise. “O projeto está na procuradoria jurídica e vamos fazer a devida análise. Agora, de forma precipitada, pressionar, não. A Câmara tem vida própria, os vereadores têm decisão própria, aqui não será um puxadinho da prefeitura”.

O vereador afirmou que não votarão projeto em detrimento à população. “Nós estamos do lado do povo. Se for o caso, faz um plebiscito para ver se o povo quer esse empréstimo ou não. De forma nenhuma vai ser assim, na pressão, na obrigação ou puxando pela orelha”.

Os parlamentares destacaram que é preciso analisar e ver se o empréstimo é bom para a população, se tem eficácia e qual o cronograma de execução.

Lene Petecão iniciou seu discurso se solidarizando com as pessoas que foram exoneradas de seus cargos pela prefeitura nesta quinta-feira. “O papel do líder do prefeito aqui (vereador João Marcos Luz) tem sido de fuxico para o prefeito. Luz por vezes me tratou como inimiga, até eu ouvir da boca do prefeito: você não é confiável”.

Para ela, a atitude mostra dois pesos e duas medidas, uma vez que, segundo ela, em outro momento o vereador Marcos Luz criticou o pedido de R$ 48 milhões alegando ser muito dinheiro. “Não ter o direito de analisar, ouvir nossa procuradoria. Só queremos pelo menos analisar”, falou sobre o pedido de empréstimo de Bocalom.

Lene esclareceu que estava ela e os demais colegas discutindo se o empréstimo seria bom para Rio Branco. “Lamentável um líder truculento. Não pense que vossa excelência vai passar despercebido. Se reúne com o prefeito todos os dias para dizer o que fazemos aqui, o que aprovamos ou não”.

A vereadora garantiu que não dará mais fala ao líder do prefeito na Câmara. “Respeite meu desabafo. Vossa excelência pediu a cabeça dos meus para servir de exemplo aos demais. Não se preocupe, que o pau que dá no Chico, vai dar no Francisco. Não podemos passar essa vergonha, onde fomos citados como negociadores de balcão de negócios. Quem é você para me chamar de v@gabund@? Não preciso ficar lambendo o prefeito para ser leal a ele”.

De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Raimundo Neném, é prevista a votação do pedido de empréstimo após o meio-dia desta quinta. “Os vereadores vão analisar o projeto, a procuradoria está analisando e depois dará o parecer e descer em pauta hoje ainda. A qualquer momento a procuradoria pode dar o parecer e vir a plenária e seja o que Deus quiser”, afirmou.