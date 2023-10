Gladson confirma que existe a possibilidade de demitir Carlão da Secretaria-Adjunta de Esporte

O secretário da Secretaria Adjunta de Esportes do Estado, Antônio Carlos Aguiar Gouveia, o Carlão, parece que não deverá permanecer no cargo. Segundo o governador Gladson Cameli (PP), devido à ausência, existe a possibilidade de exoneração do ex-atleta da seleção brasileira de vôlei.

No entanto, mesmo sem querer falar sobre o assunto, Cameli disse nesta quinta-feira, 26, durante inauguração da Sede da Reitoria do Ifac, que deverá analisar o caso. “Vamos avaliar”, resumiu o chefe do executivo.

Segundo informações repassadas pelo governo, desde o dia 25 de setembro, Carlão segue fora do Acre. Na ocasião, ele viajou para um evento em São Paulo.

Carlão foi nomeado em maio pelo governador e chegou ao Acre com a missão de ser protagonista da política pública de esportes, mas nenhum agenda positiva foi criada desde então.