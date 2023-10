Falta de extratos bancários pode fazer empréstimo ser retirado de pauta

A vereadora oposicionista Elzinha Mendonça (PSB) resolveu apresentar um requerimento solicitando da secretaria de finanças do município todos os extratos bancários da prefeitura de Rio Branco gerida

pelo prefeito Tião Bocalom (PP) nesta quinta-feira, 26.

Caso o requerimento seja aprovado no plenário, automaticamente retira o PLC da pauta que visa a concessão de empréstimo de R$ 340 milhões junto ao Poder Executivo.

De acordo com a parlamentar, os dados que devem ser enviados valem de 2021 a 2023. Segundo o requerimento, caso não seja enviado no prazo de 30 dias a prefeitura deve responder sob pena de responsabilidade. “É necessário os documentos para que as pessoas saibam se existe a necessidade do empréstimo”, declarou.