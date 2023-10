Energisa diz que avalia oscilações que causaram transtornos em Xapuri nesta quarta-feira

Uma série de quedas de energia elétrica foram registradas em Xapuri a partir do período da tarde desta quarta-feira, 25, entrando pela noite, e causando transtornos aos usuários até o período da madrugada.

Em determinados momentos, após os desligamentos, algumas localidades ficaram com queda de fase, segundo relato de moradores na manhã desta quinta-feira, 26.

A direção do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) na cidade informou que os problemas com a energia causaram dificuldades para o abastecimento, exatamente por conta da queda de fase.

Procurada a respeito da motivação dos problemas, a Energisa Acre informou que ainda está avaliando as causas das oscilações ocorridas em Xapuri e que técnicos da concessionária estão trabalhando para manter a continuidade dos serviços.

“A Energisa informa que está avaliando as causas das oscilações de energia elétrica registradas em Xapuri nesta quarta-feira, 25. Técnicos da concessionária estão trabalhando para manter o serviço contínuo a todos os clientes”, diz a nota.