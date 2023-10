Delegados da Polícia Federal se manifestam sobre remuneração e reestruturação

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgou, nesta quinta-feira, 26, uma nota de protesto contra a “inércia” do Governo Federal quanto à proposta de reestruturação das carreiras. Segundo o documento, a proposta de reestruturação da Polícia Federal foi enviada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no início deste ano, mas uma reunião que deveria tratar do assunto e que estava marcada para a segunda-feira, 16 de outubro, foi cancelada pelos órgãos de governo com a justificativa de que ainda não teria sido encontrado a forma de implementação de reestruturação. O cancelamento da reunião foi interpretada pela ANDPF como uma sinalização de protelação e desrespeito pela categoria. Por isso, Delegados da Polícia Federal realizam uma mobilização nacional em prol da estruturação de suas carreiras, já que, segundo a divulgação da mobilização, em 10 estados delegados da Polícia Civil recebem uma remuneração maior do que delegados da Polícia Federal.

Veja a nota completa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal:

Entidades de classe da PF realizam nesta quinta-feira (26/10) uma Mobilização

Nacional – “Dia D” – em prol da proposta de reestruturação das carreiras. Os atos

serão realizados nas superintendências regionais e demais unidades da PF

espalhadas pelo Brasil. Os policiais e servidores administrativos da PF denunciam

a falta de compromisso do Governo Federal com a proposta do órgão e do

Ministério da Justiça de valorização das carreiras.



Esse será o primeiro ato do calendário aprovado em assembleias promovidas pelas

instituições desde o dia 17 de outubro e a mobilização continuará em novembro.

De acordo com a deliberação, entre os dias 6 e 10 de novembro ocorrerá um ato

durante a sessão solene da Câmara dos Deputados relativa ao Dia do Policial

Federal. Já no dia 16 de novembro, está prevista paralisação em frente ao

Ministério da Justiça, em Brasília, e nas unidades da PF.



A mobilização conta ainda com campanhas em mídia de TV e outdoor para o Dia

do Policial Federal, além de produção de materiais alusivos à reestruturação,

destacando que o descaso com a PF e com os servidores continua.



A mensagem reverberada pelas categorias é de que o atual Governo Federal

mantém o mesmo descaso e a mesma falta de prioridade com os Policiais Federais

que marcaram a gestão do governo anterior.



Motivação



A programação foi motivada após o cancelamento de uma reunião que deveria ter

ocorrido na última segunda-feira (16/10) entre o Secretário de Relações do

Trabalho do MGI, José Lopez Feijóo, e as entidades, que serviria para tratar sobre

o tema. Feijóo justificou que, como o governo ainda não teria encontrado a forma

orçamentária para implementação da reestruturação, não seria possível realizar o

encontro. Ele também ressaltou que o presidente Lula tem cobrado a ministra da

Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, mas que ainda não

acharam a solução, e que a reunião seria marcada tão logo tivessem resposta.

Para as entidades, entretanto, a sinalização é de protelação e desrespeito com

essas categorias.



“Após o dia 26, as entidades vão avaliar todas as possibilidades, ouvindo as bases,

que estão indignadas com os acontecimentos. Tudo vai depender de atos

concretos. Já passou da hora dos governantes entenderem que é preciso olhar

para a Polícia Federal como uma instituição que tem um papel fundamental para o

País, sobretudo nos momentos de crise da segurança pública. Isto que está

acontecendo, mais uma vez, é um total descaso com o componente humano da

PF”, afirma o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia

Federal (ADPF), Luciano Leiro.

Os policiais alegam ainda que o descontentamento se agrava, pois estão sendo

trazidas inúmeras novas atribuições para a PF, como no controle das armas, de

apostas, de segurança de autoridades, na intensificação do combate aos crimes

ambientais e nas forças integradas de combate ao crime organizado, aumentando

enormemente a demanda e o risco para a vida do policial federal, como visto nos

Estados da Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas tudo isso sem qualquer

contrapartida de valorização aos servidores da PF, nem com equipamentos de

proteção ao aumento dos riscos aos policiais.



Os Delegados Federais alegam ainda que já existem 10 estados em que as

polícias civis possuem remuneração maior que a dos Delegados da Polícia

Federal, em clara demonstração de desvalorização das carreiras policiais da União,

mostrando que o governo ainda não compreendeu a necessidade de

reconhecimento destes profissionais qualificados, sem o qual nenhuma política na

área será bem-sucedida. Destaque-se que hoje o cargo de Delegado de Polícia

Federal encontra-se muito desvalorizado também em relação às remunerações

das demais carreiras jurídicas do sistema de justiça criminal, gerando falta de

atratividade à carreira.