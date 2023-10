Corpo de Bombeiros atende a 16 ocorrências devido a tempestade em Cruzeiro do Sul

Por causa da tempestade do início da tarde, até as 19 horas desta quarta-feira, 25, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul havia atendido a 16 ocorrências de desmoronamento, destelhamento, inundação e corte emergencial de árvores . Os chamados pelos Bombeiros começaram durante o temporal e prosseguem a noite.

” No momento estamos com 3 equipes empenhadas nas ocorrências”, citou o Corpo de Bombeiros, por meio da Assessoria de Comunicação, as 19 horas

A maior parte do Centro da cidade ficou alagada pelo grande volume de água da chuva e à clara falha no sistema de drenagem. Lojas da região central foram invadidas pelas águas. Pessoas caminhavam com água no joelho na área de comércios da Catedral Nossa Senhora da Glória e no cruzamento do Boulevard Thaumaturgo com a Avenida Rodrigues Alves.