Após pedir ajuda, palestino que mora no Acre tem 25 familiares mortos em bombardeio

O palestino Montaserbelah Al Shawwa, que reside no Acre há 9 anos e pediu ajuda das autoridades brasileiras na retirada de sua família da Faixa de Gaza para um local seguro em entrevista exclusiva ao ac24horas na terça-feira, 24, perdeu ao menos 25 membros de sua família de uma só vez em um ataque da Hel HaAvir (Força Aérea Israelense), que aconteceu menos de 24 horas após a publicação do pedido de ajuda.

Estima-se que cerca de 15 pessoas, incluindo 10 crianças, ainda estão sob os escombros da casa destruída devido à incapacidade da Defesa Civil de resgatá-las.

O ataque da Força Aérea Israelense foi direcionado às residências da família Shawwa, que fica próximo ao Hospital Al-Shifa, bombardeando os moradores do prédio que, em maioria, eram crianças, idosos e mulheres.

Nesta quinta-feira, 26, Montaser disse à reportagem que perdeu contato com o pai há 24 horas e que da última vez que falou com patriarca o homem mencionava que havia bombas explodindo próximo ao local onde estava. Desesperado, Montaser disse que entrou em contato com a embaixada brasileira em Gaza hoje (26) e a retirada de sua família só passará a ser pensada a partir da saída de 32 brasileiros, que está prevista para a próxima segunda-feira, 30.

Uma foto mostra ao menos 10 corpos, incluindo o de uma criança, sendo enterrados em vala comum.

Um vídeo do local onde ficava a residência de uma tia de Montaserbelah Al Shawwa mostra um prédio que foi abaixo com o impacto de uma explosão, enquanto um trator e civis reviram os entulhos na tentativa de resgatar quem possa ter sobrevivido.

ASSSISTA O VÍDEO: