Ministro da Educação inaugura sede do IFAC com investimento de R$ 14 milhões

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (26) com presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, foi inaugurada a nova sede da Reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac), na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

A obra recebeu R$ 11,6 milhões em investimentos e foi executada durante o período de 2020 a 2023, além disso, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC investiu outros R$ 3,1 milhões em equipamentos, mobiliários e obras complementares na sede somente em 2023, primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, enalteceu a obra e contou que a construção representa um marco para o Instituto Federal do Acre, sendo a mais recente estrutura a ser entregue para a comunidade. “Não existe palavra que traduz a importância de todos para servir e transformar, houve dificuldades, mas enfrentamos tudo. Em breve, vamos inaugurar a novas sedes com a presença do presidente Lula, além disso, temos mais de 7 mil alunos e já formamos mais de 10 mil pessoas*, disse.

Antes do início do discurso de Camilo Santana, foi assinado com o chefe do executivo acreano, um termo protocolo de intenções visando parcerias na área da educação. Segundo Santana, o presidente Lula tem um compromisso grandioso com a educação nacional. “No seu terceiro mandato, o grande compromisso do Lula será com a educação, incluindo no Acre. Ontem o senado votou a lei de cotas no Brasil onde permite que negros, indígenas possam ter acesso a educação no país”, revelou.

O Ministro ainda citou que no país existem milhares de obras inacabadas da última gestão. “Temos mais 3.600 obras de creches inacabadas e vamos dar continuidade com base no preço de mercado de hoje, além disso, vamos melhorar a alimentação das escolas visando melhorar a vida da população”, ressaltou Santana.

O governador Gladson Cameli (PP) fez um pronunciamento defendendo os investimentos do governo federal destinados ao Acre. Além disso, Gladson presenteou o Ministro da Educação, Camilo Santana, com um broche do governo com as cores do Estado. “Queremos continuar ajudando a toda população e vamos trabalhar mais pelo bem do povo. Ministro, receba esse broche e um bloco de notas para anotar os pedidos do Acre”, declarou, convidando Lula para visitar o Estado.

Sem citar o nome do presidente Lula, o prefeito Tião Bocalom (PP) fez elogios ao Ministro da Educação, Camilo Santana, que, segundo ele, faz uma boa gestão na educação no Estado do Ceará. “Quero agradecer a presença de todos, pois aqui, temos um futuro sendo construído por esses jovens”, comentou, fazendo elogios ao senador Sérgio Petecão e ao governador Gladson Cameli. “É uma honra estar ao lado de vocês”, enalteceu.

Representando a bancada federal do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD), disse que a construção da nova sede da reitoria e fortalecimento da instituição é uma luta da classe política. “Essa juventude do Ifac é maravilhosa, hoje tenho uma boa relação com todos os servidores, quero saudar a todos por orgulhar o Estado. Quero agradecer ao presidente Lula pelos investimentos recentes. Eu não pego só na mão do Lula não, pego onde ele quiser”, ressaltou.

Demais espaços do Ifac

Além da Reitoria, o Ifac conta com seis campi, que estão localizados em Rio Branco (duas unidades), Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Juntas, as unidades ofertam 34 cursos técnicos (integrados e subsequentes), 17 cursos superiores, além de especializações e dois mestrados. São mais de sete mil alunos e 800 servidores, entre docentes e técnicos administrativos.

Com 13 anos funcionando em outros prédios, a Reitoria do Ifac tinha custo anual de, aproximadamente, R$ 1 milhão em aluguel. Com a nova sede, o recurso passa a ser destinado para ações e projetos voltados para as áreas de ensino, pesquisa e extensão.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, o senador Sérgio Petecão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, e deputado estadual Eduardo Ribeiro, o presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, o secretário de governo, Alysson Bestene, os ex-deputados federais, Sibá Machado, Leo de Brito e Perpétua Almeida, demais autoridades, além de servidores e alunos do Instituto Federal do Acre.