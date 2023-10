Acisa defende aprovação do empréstimo de R$ 340 milhões para Prefeitura de Bocalom

A Associação Comercial, industrial, de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa), comandada pelo presidente Marcelo Moura, emitiu uma nota nesta quinta-feira, 26, se manifestando favorável ao projeto de lei complementar que trata sobre o empréstimo de R$ 340 milhões para investimentos em pavimentação, habitação e saneamento básico em Rio Branco.

Ao emitir a defesa do projeto, a associação destaca a necessidade do volume de dinheiro ser gasto com responsabilidade e, principalmente, investido no comércio local. “Que proporcione melhorias a população de Rio Branco, trará em consequência, gastos em semelhante no comércio local valorizando os setores, reconhecimento de impostas e distribuição de renda a população”, ressalta.

A entidade também pediu empenho político entre os poderes para a aprovação do projeto. “Permitindo o avanço na concretização do projeto que classificamos de maior relevância para a movimentação e incremento da economia do município”, conclui.