Xapuri, Epitaciolândia e Tarauacá enfrentam crise de abastecimento de água pela seca

O prolongamento da seca que atinge o Acre está causando sérias dificuldades para o abastecimento de água tratada em pelo menos três municípios, de acordo com a direção do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), responsável pelo fornecimento no interior do estado.

Nesta terça-feira, 24, o presidente da autarquia, José Bestene, esteve em Xapuri, onde o igarapé Fura, de onde sai a água para a parte alta da cidade, está com o nível muito baixo por conta da seca, exigindo esforços redobrados para a captação.

“Viemos no município de Xapuri para poder resolver esse problema. Estamos em contato, sempre, com a Defesa Civil do Estado, para que a gente possa, na verdade, atender à população. Temos três municípios hoje passando por essa dificuldade, que é Xapuri, Epitaciolândia e Tarauacá, mas vamos visitar todos eles e tentar resolver o problema”, disse Bestene.

Em Epitaciolândia, o Saneacre anunciou um programa de abastecimento emergencial para superar a seca do igarapé Encrenca, que abastece a cidade. O manancial chegou ao seu nível histórico mais baixo neste ano, e a autarquia precisou promover o racionamento de água no município.

Nesta quarta-feira, 25, o Saneacre informou que está com três caminhões pipas, atendendo os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Apesar da situação preocupante, o Saneacre disse que a situação de abastecimento nos municípios ainda é estável.