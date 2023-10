Prefeito Valdelio Furtado capta R$ 1,5 milhão para Marechal Thaumaturgo

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado, que está em Brasília, em busca de recursos para investimentos, teve garantia de liberação nesta quarta-feira, 25, de R$ 1,5 milhão para o município, por parte do deputado federal Zezinho Barbary.

“Estamos muito felizes com a liberação dos recursos para a cidade. Com eles, vamos poder realizar ações importantes para o desenvolvimento de Marechal Thaumaturgo”, disse o prefeito, que vai definir as ações onde os recursos serão empregados no município.

O deputado federal Zezinho Barbary destacou o compromisso com o desenvolvimento do município de Marechal Thaumaturgo e destacou que já destinou R$ 5 milhões para cidade.