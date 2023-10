Mundo SENAI apresenta inovações e diversas possibilidades no mercado

O SENAI de portas abertas, apresentando inovações e um universo de possibilidades no mercado de trabalho, tendo como protagonistas os alunos. Este é o Mundo SENAI, evento realizado anualmente em todo o país. No Acre, o Mundo SENAI contou com uma vasta programação nesta quarta-feira, 25 de outubro, na Escola SENAI Cel. Auton Furtado, no bairro Cadeia Velha, e no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, no Distrito Industrial.

Já nesta quinta-feira, dia 26, o evento é realizado na Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Sustentabilidade, recursos tecnológicos nos processos de trabalho e soluções inovadoras estão entre os temas destacados pelos alunos durante o Mundo SENAI no Acre. A programação nacional segue até sexta-feira, 27, e pode ser acessa pelo site www.mundosenai.com.br/evento.

Sustentabilidade foi o tema escolhido para os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Escola SENAI Cel. Auton Furtado. A equipe da estudante Jhemilly Ponciano, de 17 anos, aluna do curso Trilha do Vestuário do Novo Ensino Médio, produziu peças de roupas com produtos com plásticos e outros itens recicláveis que seriam jogados no lixo.

“O SENAI abriu portas e, desde o projeto de vida, desenho e costura, tem me dado novas oportunidades que levarei para toda a vida. Quero me profissionalizar ainda mais”, destacou Jhemilly. O aluno do curso de Mecânica Automotiva, João Paulo Nogueira, de 17 anos, apresentou com sua turma diferentes formas de reaproveitar o que sobra de pneus, tambor de óleo e madeira.

“Podemos reutilizar inúmeros produtos. Fizemos bancos com pneus, mesa com tambor de óleo e demos nova vida ao que iria para o lixo. Deu bastante trabalho, mas com criatividade mostramos o que pode ser feito com qualidade e reaproveitar o que seria desperdiçado”, comentou Nogueira.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) em exercício, João Paulo de Assis, visitou a Escola SENAI e ficou encantado com o trabalho produzido pelos alunos. “Vocês têm muito potencial e podem contribuir de forma decisiva com o futuro da indústria acreana e do Brasil. Por isso, tenham determinação e busquem o conhecimento sempre”, aconselhou.

O diretor regional do SENAI, João César Dotto, reforçou que a instituição tem uma série de oportunidades para qualificar, com excelência, a população acreana. “Estamos de portas abertas, com nossas unidades em Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, em diferentes áreas industriais, trabalhando em parceria, sempre dispostos a preparar os novos jovens e adultos para as profissões do futuro”, assinalou Dotto.