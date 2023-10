Motociclista morre após ser atingido por carro em cruzamento no interior de Roraima

Cícero Pereira da Silva, de 48 anos, morreu nessa terça-feira (24) após ser atingido por um carro no cruzamento da rua João Flor com a avenida São Paulo, no município de São João da Baliza. O acidente de trânsito foi atendido pela Polícia Militar de Roraima (PMRR).

De acordo com as informações da polícia, o condutor do carro relatou que estava na rua João Flor, sentido vicinal 26/bairro Nova Esperança. No entanto, ao chegar no cruzamento com Avenida São Paulo, colidiu com a motocicleta que estaria trafegando em alta velocidade.

O condutor do outro veículo teria permanecido no local do acidente até a chegada da viatura policial e a vítima, foi socorrida por populares que o levaram ao hospital da cidade.

Na unidade de saúde, segundo as informações, a guarnição da PMRR foi informada de que o condutor da motocicleta havia chegado na unidade sem os sinais vitais.

