Justiça monitora providências do Iapen em meio à greve de fome entre presos no Acre

Detentos estão em greve de fome para reivindicar aumento no horário de visita dos familiares e acesso à Tv. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) diz que a decisão é da justiça acreana. O Tribunal de Justiça do Estado, por meio da Vara de Execução de Penas do Regime Fechado, se manifestou nesta quarta-feira, 25, sobre a situação, mas não fala em decisão quanto às demandas reivindicadas pelos detentos.

O Juiz de Direito Titular da Vara de Execução de Penas no Regime Fechado, Hugo Barbosa Torquato Ferreira, disse que está monitorando as providências adotadas pelo IAPEN com relação ao caso. Cita já ter averiguado em inspeções, situações expostas agora como reivindicação pelos detentos.

“Temos apontado em nossas inspeções algumas rotinas que precisam ser melhoradas e merecem especial atenção da administração prisional e é fato que algumas delas coincidem com as reivindicações dos internos”, apontou o magistrado.

Em Nota enviada por meio da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, o juiz cita avanços do Iapen e não afirma ter tomado decisão quanto ao aumento do tempo de visita, reivindicada pelos detentos.

“Ao longo do tempo temos observado um esforço positivo do IAPEN para cumprimento das determinações e orientações do Poder Judiciário e gradativa implementação dos direitos das pessoas presas, de modo que estamos confiantes na breve solução deste impasse”, concluiu o juiz.