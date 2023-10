Governo de Roraima paga salário dos servidores nesta quinta e garante que não haverá atrasos

O salário dos mais de 30 mil servidores estaduais das administrações direta e indireta, referente ao mês de outubro, será creditado nesta quinta-feira, dia 26. Com a medida, serão injetados cerca de R$ 265 milhões na economia local.

“Está chegando o dia mais esperado: o dia do pagamento. E, como sempre aconteceu durante a atual gestão, o salário cai na conta dentro mês trabalhado. Valorizamos aqueles que trabalham diariamente em prol do desenvolvimento do nosso Estado”, pontuou o governador Antonio Denarium.

Ele destacou que, nos últimos meses, tem havido muita especulação e fake news sobre a situação financeira do Estado e fez questão de tranquilizar a população, em especial os servidores públicos.

