Frente ampla reúne partidos em torno da candidatura de Marcus Alexandre e constitui GT Eleitoral

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 25, na sede do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, foi constituído formalmente o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da aliança composta pelos partidos: MDB, PC do B, PT, PV, PSOL e Rede Sustentabilidade, que tem como pré-candidato a prefeito de Rio Branco o engenheiro civil e ex-prefeito Marcus Alexandre.

Os dirigentes destacaram a importância da criação do fórum que vai debater a construção de chapas majoritárias e proporcionais nos 22 municípios do Acre com vistas ao processo eleitoral de 2024, além do conteúdo programático da aliança.

“Classifico como uma reunião histórica, tenho muita honra de ter ao nosso lado pessoas com biografias tão importantes na política, que já deram grandes contribuições para o desenvolvimento do Acre, juntas em torno de um propósito comum que é cuidar de Rio Branco e dos demais municípios, uma aliança que se fortalece e que tem como base a o respeito e a unidade pensando no melhor para o Acre, disse Marcus Alexandre.

“Uma satisfação imensa participar desse momento, o Partido Verde está totalmente imbuído nesse propósito de apresentar soluções para a nossa cidade e estado, enfatizou Shirley Torres, presidente do PV.

“Daniel Zen, presidente Regional do Partido dos Trabalhadores, Um momento muito aguardado, a consolidação de um processo que vem sendo construído mas que agora está formalmente constituído para debater estratégias”, pontuou.

“Nilson Euclides, liderança do PSOL, destacou o perfil agregador do Marcus Alexandre para a construção e consolidação da frente ampla que reúne os partidos. “Marcus Alexandre tem esse perfil agregador, esse é um grupo que vai trabalhar na construção de uma alternativa diferente do que tá aí para apresentar à população Rio Branco”, finalizou.

Estiveram presentes Flaviano Melo, presidente estadual do MDB; Daniel Zen e Selma Neves, presidentes do PT; Eduardo Farias e Márcio Batista, presidentes do PC do B; Inácio Moreira, presidente da Rede Sustentabilidade; Shirley Torres, presidente do PV; Nilson Euclides, do PSOL; entre outros dirigentes.