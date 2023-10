Diretor de presídio diz que presos têm comida guardada nas celas

Os presos que não estão aceitando a alimentação ofertada pelos presídios do Acre desde o início da segunda-feira, 23, podem não estar com fome ainda. Os detentos teriam alimentos nas celas levados pelos familiares na visita do último final de semana.

Em Cruzeiro do Sul, o diretor do presídio Manoel Nery, o Policial Penal, Elves Barros, disse que na visita do final de semana entrou muita alimentação para os detentos. ” No final de semana teve visita das famílias e entrou muita comida. Então os presos têm alimentos nas celas, um certo estoque”, afirmou Barros.

A greve de fome nos presídios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, foi iniciada nesta segunda-feira, 23. Os presos querem Tv e visitas íntimas e dos familiares de 4 horas. O Instituto de Administração Penitenciária- Iapen, diz que a decisão com relação as demandas dos presos, é da justiça do Acre e que, por enquanto, não há nada definido sobre a ampliação de 3 para 4 horas das visitas dos familiares aos presos.

Em Cruzeiro do Sul, de acordo com o Iapen, 659 marmitas estão sendo devolvidas intactas pelos detentos.