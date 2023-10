Corpo de homem é achado em carro estacionado em garagem de Cruzeiro do Sul

No início da noite desta terça-feira, 24, o diarista Francisco Matos, foi encontrado morto dentro de um carro que estava estacionado na garagem de uma casa no Conjunto Cumaru, em Cruzeiro do Sul. O dono da residência disse que chegou em casa e guardou o carro na garagem com o portão aberto. No final da tarde, quando entrou no veículo, encontrou o homem morto.

Para a Polícia o proprietário afirmou que Francisco já havia prestado serviços para ele, mas não sabe nada sobre a morte e como o homem foi parar lá.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tentente coronel Edvan Rogério, não havia marcas de violência no corpo de Francisco Matos. ” No corpo não havia hematomas nem sinais de sinais de agressão, só espuma na boca. Não se sabe a causa da morte, o que só será esclarecido pelo Instituto Médico Legal- IML”, pontua

A Polícia Civil investiga o caso.