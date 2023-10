Moradores cobram melhoria em ramal e bloqueiam AC-40 nesta segunda

A semana começou com protesto na AC-40, estrada que liga Rio Branco ao município de Senador Guiomard. Moradores do Ramal Santa Maria interditam o tráfego de veículos neste momento no local e já é grande a fila de carros nos dois sentidos da via.

Conforme os moradores, o protesto é pela falta de manutenção na recuperação do ramal. Kairo da Silva, um dos líderes do movimento, explica que a comunidade espera pela melhoria há muito tempo. “Esperamos uma benfeitoria no nosso ramal há muitos anos e o que está acontecendo é que existe apenas promessa de melhoria e até agora nada de concreto. As outras comunidades estão sendo beneficiadas e nós não”, diz.

Os moradores afirmam que, por conta da falta de manutenção do ramal, as condições de trafegabilidade são muito ruins e que só terminam o protesto com a garantia do investimento. “Não temos uma qualidade mínima para trabalhar, para sair de casa. Não temos hora para sair daqui, só vamos encerrar esse protesto quando chegar alguém da prefeitura e trazer pelo menos um documento com uma data certa de quando vão entrar no nosso ramal”, afirma Kairo.