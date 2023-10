Ministro da Educação vem à Rio Branco na quinta para inauguração de sede do IFAC

O Instituto Federal do Acre (IFAC) informou na manhã desta segunda-feira, 23, que recebeu do Ministério da Educação (MEC) a confirmação da vinda do ministro Camilo Santana à Rio Branco.

O gestor nacional da educação vem ao Acre para a inauguração da sede da Reitoria do IFAC que acontece na próxima quinta-feira, dia 26.

A sede própria da Reitoria do IFAC foi construída na região da Via Chico Mendes, em frente ao estádio Arena da Floresta na capital acreana e conta com mais de 4,2 mil metros quadrados de área construída.

A nova sede conta com salas administrativas, auditório, refeitório, salas de reunião, copas, banheiros e estacionamento para 200 vagas. Além disso, a construção terá tem piso térreo e um pavimento superior.