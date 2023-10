Marechal Thaumaturgo é destaque no I Fórum de Agricultura Familiar do Alto Juruá

O município de Marechal Thaumaturgo, foi um dos destaques do Fórum de Agricultura Familiar do Alto Juruá, realizado no auditório da Universidade Federal do Acre, no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira. 20. O evento foi organizado pelos Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE.

No fórum foram apresentados os resultados das ações realizadas nos municípios para a garantia da segurança alimentar e nutricional por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE, através da agricultura familiar.

O município teve reconhecimento pelo investimento que faz na aquisição de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar com mais de R$ 300 mil em investimentos. Entre os agricultores beneficiados há indígenas.

” O PNAE é uma política pública muito importante e valorizada por nós, visto que ocorre a contribuição para que os produtores possam desenvolver suas atividades produtivas de forma que essa produção chegue até nossas escolas e garanta a nutrição adequada dos nossos alunos”, pontuou o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado.

Representante do Ministério Público no evento, o promotor de Justiça ,Leonardo Honorato, enfatizou a importância do trabalho executado pelos municípios.

“As gestões estão de parabéns. Essa política pública é bastante complexa e difícil de ser implementada e os gestores foram excepcionais ao abraçar essa causa de realizar a aquisição da merenda escolar diretamente dos produtores regionais, proporcionando qualidade e uma renda extra para os agricultores”, destacou.