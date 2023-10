Jogo de compadre

Há um bom tempo publiquei que o Bocalom estava sendo assediado pelo senador Márcio Bittar (UB) para entrar no PL. Na época negou. Agora veio o convite oficial. Acabou o jogo de cena. Ambos – Bocalom é Blttar (foto) são da mesma ala ideológica.

QUER COLO- Na verdade o senador Bittar sonha com a máquina da PMRB para uma dobradinha com o Bocalom ao Senado em 2026.

NUM GRANDE PASTO – Alguns integrantes da CPI das ONGS não estão preocupados com a vida de ninguém na Reserva Chico Mendes, mas beneficiar pecuaristas para transformar a Reserva em fazendas. A coisa é simples: quem não quiser se submeter ás regras da Reserva, não more nela.

CADA UM NO SEU QUADRADO – Quem na realidade briga para incluir um frigórifico acreano na pauta de exportar carne bovina para a China, é o presidente da APEX, Jorge Viana. Quem sempre lutou pelo Revalida foi o senador Alan Rick (UB). Cada um no seu quadrado. Um não pode invadir o mérito do outro .

FICAR LONGE – Falando no senador Alan Rick (UB), para suas aspirações ao governo em 2026, melhor ficar fora da disputa da PMRB. Se apoiar um candidato a prefeitura é este perder, a derrota vai lhe respingar .

QUALIFICA O DEBATE – Se vai ganhar ou perder, não sei. Mas sei que a candidatura do Jenilson Leite (PSB) á PMRB, qualifica o debate na eleição municipal da Capital.

INOCENTES ÚTEIS – 99% dos bolsonaristas que dizem lutar contra o comunismo, não sabem nada da Revolução Russa, como nasceu e o que é o comunismo, quem foi Marx, ou seja, são contra o que não conhecem. São os mamulengos inocentes úteis. Acordem! No Brasil não tem comunismo.

NOMES AOS BOIS – Não há como o governo Gladson apurar denúncias de corrupção por faixas espalhadas pela cidade por anônimos. Se há corrupção, o denunciante das faixas que dê nomes aos bois.

GRÃO EM GRÃO – A liderança nas pesquisa incentivou ainda mais o candidato á prefeitura Marcus Alexandre (MDB) a tomar cafézinho nos bairros. Quem é candidato fora do poder, tem que partir cedo.

NÃO QUER SER PAUTADO- O líder do governo na ALEAC, deputado Manoel Moraes (PSB), diz que não vai ser pautado pela oposição para entrar num debate vazio.

AINDA SONHA – O presidente do MDB, Flaviano Melo, ainda sonha com o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD). Pode acontecer, não duvido.

FALTA O POVO – Dentro do governo, a candidatura do Alysson Bestene a prefeitura Se solidificou. Falta conseguir empatia com o povão, que é quem elege.

NENHUM DESTAQUE– Nenhum vereador de Rio Branco se destacou ao ponto de ter o nome lembrado para prefeito.

JUSTIÇA SE FAÇA – Para ser justo, o Bocalom não é um prefeito parado. Tem trabalhado.

PAPOU O MITO – O Lula já tem maioria na Câmara é Senado

FRASE MARCANTE – “Na politica, os inimigos de hoje são os aliados de amanhã”. Do anedotário mineiro.