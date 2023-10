Flamengo vence Vasco no clássico; Inter massacra Santos por 7 x 1

Vitória Rubro-Negra no clássico dos milhões. Neste domingo (22/10), no Maracanã, o Flamengo venceu o Vasco por 1 x 0. Gerson marcou o gol da vitória. Com o resultado, a equipe voltou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. O Vasco estaciona na 17ª posição;

O Vasco iniciou a partida tomando a iniciativa e partindo para o ataque, mas a defesa do Flamengo conseguia segurar o ímpeto do rival. O Rubro-negro conseguia escapar para o ataque e tinha suas melhores chances na bola parada. Apesar da disputa intensa, o primeiro tempo terminou em 0 x 0

No segundo tempo o panorama se manteve, e o Gigante da Colina manteve sua postura, mas começou a ter mais trabalho. Mas não demorou para que o Vasco voltasse a criar mais chances que o rival. A partida caminhava para um empate, quando aos 30, Gerson pegou uma sobra e fez 1 x 0 para o Rubro-Negro.

Massacre no Beira-Rio

Em Porto Alegre, Internacional e Santos se enfrentaram, mas só os donos da casa jogaram. Só na primeira etapa, o Inter abriu 4 x 0 com gols de Kevyson contra, Enner Valencia, Alan Patrick e Wanderson. Só que ainda tinha mais! Nosegundo tempo, Valencia, Bustos e Luís Adriano aumentaram o placar, 7 x 0 para o Colorado. Na reta final da partida, Maxi Silveira fez o de honra para o Peixe, 7 x 1.