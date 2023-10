Devido a seca, Governo decide fazer racionamento de água em Epitaciolândia

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), emitiu uma nota pública na tarde de sábado, 21, informando à população de Epitaciolândia que o Igarapé Encrenca, de onde é captada a água que abastece a região, encontra-se em níveis extremamente baixos devido à escassez de chuvas e condições climáticas adversas.

Devido ao problema, o órgão ressaltou que tomou medidas de racionamento voltadas à população da região. “As ações de racionamento são necessárias para garantir o abastecimento dos bairros do município. Por essa razão, o Saneacre orienta à população que utilize a água de maneira consciente, evitando desperdícios e adotando práticas que promovam a economia de água em suas residências e em empresas”, destaca a nota.

José Bestene, Presidente da Saneacre, ressalta que o Serviço de Água e Esgoto, assim com outros órgãos do Estado permanecerão monitorando o manancial e demais fontes de captação dos municípios acreanos, na busca por soluções para mitigar os impactos da escassez hídrica e, com isso, garantir o fornecimento regular de água para a população acreana.