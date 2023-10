Artesãos do Acre arrecadam quase R$ 700 mil na Feira Nacional de Artesanato

O Acre foi destaque na na 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), realizada em Fortaleza (CE), de 26 de setembro a 1º de outubro.

A qualidade dos produtos dos artesãos do estado foi tão reconhecida que o Acre foi o campeão de vendas do evento que reuniu expositores de todo o país, superando, inclusive, os anfitriões cearenses.

O artesanato acreano se apresentou na feira com biojóias, adereços, artigos de decoração, peças em marchetaria, roupas e calçados. Na Fenacce, a arrecadação do Acre foi de R$ 684 mil, enquanto o estado do Ceará, segundo colocado, teve uma arrecadação de R$ 546 mil.

Para a artesã Cláudia Barroso, o trabalho artesanal, além de ser gratificante, garante a renda familiar. “Na minha casa o meu marido me ajuda, minha filha e meu neto também, e a maior parte do nosso trabalho é feita de forma manual”, destaca.

“Com o apoio que recebemos do Sebrae e do governo do Estado, temos divulgado muito o nosso trabalho nessas feiras. O nosso carro-chefe é a semente de jarina, que compramos dos extrativistas. Então, o sucesso do artesanato acreano fortalece toda essa cadeia produtiva”, explicou a artesã Márcia Lima.

“Na Fenacce do ano passado, o Acre teve um faturamento de R$ 228 mil e esse ano passamos dos R$ 680 mil. Então, esse resultado realmente prova que tivemos uma grande evolução. O nosso artesanato é bem diferenciado e tem agradado muito os visitantes das feiras”, falou Teresinha Messias, coordenadora estadual do Programa do Artesanato Brasileiro.

“Nós recebemos a notícia de que o Acre ficou em primeiro lugar em vendas na Fenacce da própria organização da feira. Isso nos enche de orgulho e temos a certeza de que nosso artesanato é muito rico. Então, agradecemos muito o empenho dos nossos artesãos, a parceria do REM, a equipe da secretaria e ao governador Gladson Cameli, que sempre tem apoiado nossas atividades”, disse o secretário estadual de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.