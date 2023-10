Via Verde Shopping não vai cobrar taxa de estacionamento na semana no período do almoço

O Via Verde Shopping está promovendo uma ação de gratuidade no estacionamento em dias de semana, com exceção de feriados, das 12h às 14h, sem necessidade de validação do ticket no guichê de estacionamento.

O valor não é cumulativo e vale somente para o uso na mesma data do ticket do estacionamento. Caso a entrada ou saída aconteça fora do período exato, deve ser feito o pagamento normal do estacionamento nos guichês de acordo com a tabela vigente.

Segundo o material publicitado, é importante destacar que a perda ou o extravio do ticket, bem como do cupom fiscal, impossibilita a participação na campanha. Caso isso aconteça, não haverá o direito ao desconto ou isenção no pagamento do estacionamento.