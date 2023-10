Mais cabritos favorece Tião Bocalom!

A “direita” no Acre emergiu das urnas em 2018 na esteira do antipetismo e do bolsonarismo emergente. A população deu o tom: “Fora PT”. Muitos já vinham insatisfeitos com os rumos da Frente Popular, já que o PT local rompeu com aliados históricos para tentar salvar a pele. Não deu certo. Naquela eleição histórica a “direita”, comandada pelo PROGRESSISTA, fez barba, bigode, as unhas das mãos e pés Porém, como o objetivo da “direita” era apenas remover o PT do poder, na eleição seguinte (2020) (com direito a álcool em gel e máscara), foi feita a primeira lambança. Seus líderes se dividiram em apoio aos candidatos a prefeito, especialmente na capital. A eleição de 2022 foi marcada pela troca de acusações, intrigas, brigas e ataques. Gladson Cameli se elegeu no...