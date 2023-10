Bocalom diz que espera que Raimundo Neném não esteja fazendo corpo mole

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, voltou a dizer na manhã dessa sexta-feira, 20, à imprensa, que espera que a câmara de vereadores aprove um pedido de empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água, esgoto e também habitação na capital.

Nesta sexta-feira, 20, o vereador Raimundo Neném (PSB) disse ao ac24horas, que o pedido por uma sessão extraordinária, solicitado pela Prefeitura de Rio Branco, não poderá ser atendido por conta de falta de quórum, ausência de parlamentares para a aprovação da matéria. Ao saber da resposta da Câmara Municipal, o secretário de comunicação da prefeitura, Ailton Oliveira, revelou que o empréstimo tem urgência por conta de prazos com as instituições bancárias. “Era para ter sido aprovado hoje. Temos prazos a serem cumpridos, inclusive, com os bancos”, justificou.

Já o prefeito Tião Bocalom, disse que a Câmara tem, sim, quorum, para a votação da proposta e que espera que Raimundo Neném não esteja fazendo corpo mole para a solicitação da Prefeitura: “Tem vereador viajando, mas são poucos, então temos quórum para fazer a votação tranquilamente. Não diria que ele faria isso [corpo-mole], espero que isso não esteja acontecendo. Ele faz parte da nossa base, confio nos nossos vereadores. Não acredito nisso, mas se ele [Neném] estiver fazendo isso nos deixa muito triste, porque esse projeto é para atender a população, é difícil alguém ser contra um avanço para o povo”.

Bocalom ainda reagiu à fala do vereador Fábio Araújo (PDT), que mandou recado ao prefeito dizendo que a Câmara “não é um puxadinho da prefeitura”, e que ainda questionou a prefeitura sobre a necessidade do empréstimo. “Todo mundo conhece o Fábio, ele é de oposição, não dá pra discutir muito com quem é da oposição. Eu quero discutir com quem é da base, com quem quer o melhor para Rio Branco. Nós tínhamos R$ 450 mi para fazermos investimentos, mas gastamos boa parte disso aí, só no serviço de água gastamos mais de R$ 140 mi. Se neste momento a Prefeitura tem condições de buscar ainda mais investimentos para melhorar a condição das pessoas, por que não buscar?”.

Apesar da polêmica e de grande parte da Câmara de Vereadores ser da base de Bocalom, apenas o líder, vereador João Marcos Luz, compareceu na Casa nesta sexta-feira, 20.