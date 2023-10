Bocalom manda mensagem às 5 horas para vereadores pedindo quorum em sessão

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom tenta de todas as maneiras convencer os vereadores a realizar uma sessão extraordinária nesta sexta-feira, 20, para votação do pedido de autorização de empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água, esgoto e habitação.

Bocalom nem esperou os vereadores acordarem e às 5 da manhã enviou uma mensagem de whatassap falando da importância da aprovação. “Tenho consciência que se alguém que conseguiu economizar 450 milhões, como nós fizemos, feito nunca realizado em nem 10% de nenhum gestor que passou pela prefeitura. Penso que temos todo o direito de buscar os empréstimos abaixo, para SOMAR aos 450 milhões que economizamos para investimentos. Estes recursos, juntos, vão gerar milhares de empregos e fomentar a economia loca”, disse o prefeito aos parlamentares municipais.

A convocação da sessão extraordinária virou motivo de tensão entre a prefeitura e a câmara, já que o presidente da casa, vereador Raimundo Neném (PSB) disse ao ac24horas que o pedido não poderá ser feito por conta de falta de quórum, ausência de parlamentares para a aprovação da matéria de interesse do Poder Executivo. No entanto, ele garante que estará no parlamento na rotina de trabalho. “O quórum tem que ter 9 vereadores, na reunião de hoje tinha 9, mas, os demais viajaram. Não tem Piaba, não tem N Lima, não tem Joaquim. Não tem jeito”, explicou.

Veja abaixo a mensagem de Bocalom aos vereadores da capital.

“Mas, tenho consciência que se alguém que conseguiu economizar 450 milhões, como nós fizemos, feito nunca realizado em nem 10% de nenhum gestor que passou pela prefeitura.

Penso que temos todo o direito de buscar os empréstimos abaixo, para SOMAR aos 450 milhões que economizamos para investimentos.

Estes recursos juntos, vão gerar milhares de empregos e fomentar a economia local.

Destes recursos que estamos buscando, 120 milhões será para água e esgoto, que a população clama há mais de 30 anos e que precisamos mais de 500 milhões para resolvermos o problema

150 milhões para o asfalto, que é o grande problema hoje, e que também precisaria mais de 1 bilhão para resolvermos todos os problemas de hoje;

30 milhões para a segurança da população, projeto R Branco Mais Segura, que irá implantar mais de 4.000 câmeras em nossas escolas, unidades de Saúde, praças e ruas de toda nossa cidade;

40 milhões para juntar aos 40 milhões de recursos próprios que a prefeitura estará colocando, para construir as 1.001 casas para os mais vulneráveis”.