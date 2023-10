Após faixas cobrando fim da corrupção, governo diz que licitações são realizadas dentro da lei

Após três faixas anônimas, na manhã desta sexta-feira, 20. serem colocadas em pontos diferentes de Rio Branco cobrando ao governador Gladson Cameli o fim da corrupção na Secretaria de Licitação e na Secretaria de Obras Públicas, o governo publicou uma nota na tarde de hoje.

Na nota, o governo afirma que todas as licitações do Estado são realizadas em conformidade com a lei e que qualquer cidadão que tiver alguma suspeita de irregularidade por acionar as ouvidorias das secretarias ou outros órgãos competentes.

As faixas foram colocadas em locais estratégicos da capital, com grande fluxo de pessoas, como a praça dos Povos da Floresta em frente ao Palácio Rio Branco e também na Avenida Ceará, em frente ao Tribunal de Contas do Estado.

Confira abaixo a nota do governo do Acre.

*Nota Pública*

O governo do Acre vem a público esclarecer que todas as licitações do Estado são realizadas em conformidade com a legislação vigente, respeitando os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e demais correlatos.

Informa, ainda, que em qualquer suspeita de ilegalidade nos processos, o cidadão poderá procurar a Ouvidoria das secretarias de Estado e outros órgãos competentes para apuração de possíveis irregularidades.

O Estado mantém atualizado o Portal Transparência com informações relacionadas à orçamento, receitas, despesas e está à disposição para colaborar com qualquer outra informação de caráter público, a fim de contribuir para a maior transparência dos processos licitatórios.

Governo do Acre