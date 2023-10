Acre acolhe 175 alunos superdotados e cultiva altas habilidades no ensino público

“Fazemos a investigação pedagógica em alunos com características e, apresentando traços consistentes em altas habilidades, esse aluno continua com atendimento de AEE para suplementação, enriquecimento curricular e extracurricular até o término do ensino básico”, enfatiza a coordenadora. Além dos quase 200 alunos que frequentam o Naahs hoje, há uma lista de espera com mais de 100 pessoas, uma vez que a investigação para altas habilidades pode durar de 6 meses a 1 ano, ou até mais, dependendo do aluno. Cada indivíduo, mesmo com características gerais, é único e requer uma investigação diferenciada.

“Realizamos anamneses, que é conhecer o histórico da criança. Fazemos questionário com a família para conhecer desde a gravidez até os dias de hoje. Conhecemos o desenvolvimento da criança, comportamento, aprendizagem e montamos o portfólio do aluno. No final, o professor vai juntar tudo e dizer se a resposta, se é positiva ou não para superdotação. O resultado aponta características consistentes de altas habilidades ou não no momento, porque pode acontecer alguma situação na vida pessoal emocional que pode interferir nessa devolutiva”, garante Machado.