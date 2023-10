Presidente da Câmara diz que não haverá votação de empréstimo por falta de análise jurídica

O pedido de autorização de empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água e esgoto e também habitação – no caso, o programa 1.001 dignidades pelo prefeito Tião Bocalom (PP), não deverá entrar em pauta na ordem do dia na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 19.

Segundo o presidente do parlamento, vereador Raimundo Neném (PSB), o projeto não poderá entrar em votação por conta da não aprovação do setor jurídico da procuradoria da Câmara Municipal. “Não entra hoje”, declarou.

Entretanto, o líder da prefeitura, vereador João Marcos Luz (MDB), fez questão de deixar claro que a orientação da gestão é que haja votação do empréstimo ainda nesta quinta. “A orientação é para votar o projeto, os juros podem aumentar e por isso a pressa”, comentou.

Da base do prefeito Tião Bocalom, o vereador Samir Bestene (PP) também defendeu a necessidade de analisar melhor o pedido de empréstimo. “É muito recurso, temos que saber o que estamos tentando aprovar”.