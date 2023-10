N Lima diz que secretários de Bocalom atrapalham a gestão de Rio Branco

O Plano Diretor de Melhorias para o Sistema Prisional, publicado pelo governo do estado no Diário Oficial desta quarta-feira, 18, confirma a superlotação nos presídios acreanos. Conforme o documento, nos 11 (onze) estabelecimentos prisionais no Acre, sendo 03 (três) femininos e 08 (oito) masculinos, existem 4.044 vagas. No entanto, o número de presos atualmente é de 5.491 pessoas. Dentre as unidades, a situação mais preocupante é Unidade de Recolhimento Provisório em Rio Branco. Com capacidade para 759 presos, estão no local, 1.799, o que representa mil presos a mais do que a quantidade de vagas. Apesar da superlotação, existem unidades prisionais onde há menos presos do que vagas. Contando com as pessoas monitoradas, o número no Acre passa de 8 mil pessoas presas (veja quadro abaixo). O Plano Diretor tem...