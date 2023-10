Provas do Encceja serão aplicadas hoje e amanhã em todo o país

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) tem cumprido, desde o início do seu primeiro mandato na Câmara Federal o compromisso de implementar a área de Saúde no município de Cruzeiro do Sul. A confirmação da transferência de R$ 168 mil, ao Fundo Municipal pelo Ministério da Saúde é mais uma de suas conquistas, anunciada pelo progressista nesta quarta-feira, 11. Esse valor se soma a outras liberações feitas pelo parlamentar e representa uma significativa ajuda financeira ao município do Juruá para fortalecer as ações da atenção primária no pagamento de equipes de saúde da família, multidisciplinar e saúde bucal que auxiliam as Unidades Básicas de Saúde. A atenção primária à Saúde é de grande importância para as administrações municipais porque se trata de um conjunto de ações de saúde individuais, familiares...