MP investiga suposta irregularidades no pagamento de diárias no IMAC; Instituição nega

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu procedimento para apurar possíveis irregularidade no pagamento de diárias a servidores do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

A denúncia está sendo apurada pela da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.

O MPAC confirmou ao ac24horas a abertura do procedimento investigatório sem, no entanto, detalhar o teor das denúncias. Fontes da reportagem de dentro do próprio IMAC afirmaram que a investigação se trata da quantidade de diárias recebidas por alguns servidores e também pelo provável desvio de função de um servidor, nomeado como Ouvidor da instituição, mas que trabalha, na verdade, na educação ambiental.

Procurado, o IMAC se posicionou por meio de uma nota, assinada pelo seu presidente André Hassem. No documento, o gestor afirma não haver problemas em relação ao acúmulo de funções.

Veja abaixo:

Nota

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), esclarece a equipe da Divisão de Difusão e Educação Ambiental do Imac passou por uma capacitação técnica na Secretaria do Meio Ambiente (Sema) durante todo o mês de maio de 2023. Este Instituto esclarece, ainda, que um servidor foi designado, por meio de Portaria, como chefe da Ouvidoria, e por ter vasta experiência como extensionista rural também atua nas ações de Educação Ambiental, conforme designação/portaria publicada no dia 10 de outubro deste mês, com efeito retroativo desde 15 de março deste ano. Além dele, um técnico de nível médio participou da capacitação e realiza apoio técnico e de equipamentos nas ações de Educação Ambiental.

As designações dos servidores deste Instituto levam em consideração sua formação e experiência, não sendo incomum o acúmulo de funções no exercício do serviço público.

Andre Hassem

Presidente do Imac.