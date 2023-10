Com vagas para deficientes, pedreiros e barristas, Sine oferta 58 vagas de emprego

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Projeto Cidadão, está abrindo a partir desta terça-feira, 17, inscrições para o Casamento Coletivo que será realizado no município de Epitaciolândia no próximo dia 28 deste mês. As inscrições, para um total de 100 casais, podem ser efetuadas na Secretaria de Assistência Social, localizada na rua Geraldo Saraiva, no bairro Aeroporto. Conforme o TJ, para habilitação ao casamento, os noivos solteiros devem apresentar apenas documentos pessoais e comprovante de endereço. Para quem é divorciado é necessário, além dos demais documentos, cópia do processo ou sentença do divórcio. Já no caso de menores de idade, é preciso a presença dos pais. Em caso de pais já falecidos, apresentar certidão de óbito. É possível também apresentar consentimento por escrito do responsável,...