Polícia Militar prende homem com armas e motosserras usadas em desmatamento

Uma operação conjunta denominada “Rota do Tráfico”, envolvendo o Comando da 2ª CIA da Polícia Militar de Xapuri, a Assessoria de Inteligência, Núcleo de Inteligência do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, com o apoio do 8ª BEPCIF (Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri), na trilha que dá acesso à rodovia AC-90, localizada na área da Reserva Extrativista Chico Mendes, resultou na prisão de um homem e na apreensão de seis armas de fogo e munições de diversos calibres.

A missão teve início na sexta-feira, 13, e foi concluída no sábado, 14, com o objetivo de realizar o reconhecimento e georreferenciamento de toda a área, a partir do ramal que leva ao Seringal Espalha, na divisa entre Xapuri e Rio Branco, Estrada Transacreana, com vistas ao combate ao tráfico de drogas na região.

“Essa iniciativa visa melhorar a compreensão da geografia da área e das rotas utilizadas pelos traficantes, permitindo às autoridades traçarem estratégias mais eficazes para prevenir e combater o tráfico de drogas. O reconhecimento e georreferenciamento da trilha são passos importantes na luta contra o crime e na proteção da segurança”, informou o comandante da PM em Xapuri, tenente Roberto Farias.

No percurso, os policiais chegaram em uma residência onde o proprietário demonstrou atitude suspeita. Feita a abordagem e buscas no local, foram encontradas seis armas de fogo, tipo espingarda: duas calibre 20, duas calibre 36, uma calibre 28 e um rifle calibre 22, quatro rádios comunicadores, dois carregadores, duas motosserras e munições de diversos calibres também foram apreendidas no local. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia do município.

As ações foram possíveis após as forças de segurança empenhadas na missão percorrerem o trajeto de 210 km, sendo 140 km de viatura e 70 km de quadriciclo (ida e volta), em uma área de difícil acesso, com diversos obstáculos pelo caminho.