Os caminhos tortos da “direita” no Acre

A “direita” no Acre emergiu das urnas em 2018 na esteira do antipetismo e do bolsonarismo emergente. A população deu o tom: “Fora PT”. Muitos já vinham insatisfeitos com os rumos da Frente Popular, já que o PT local rompeu com aliados históricos para tentar salvar a pele. Não deu certo. Naquela eleição histórica a “direita”, comandada pelo PROGRESSISTA, fez barba, bigode, as unhas das mãos e pés

Porém, como o objetivo da “direita” era apenas remover o PT do poder, na eleição seguinte (2020) (com direito a álcool em gel e máscara), foi feita a primeira lambança. Seus líderes se dividiram em apoio aos candidatos a prefeito, especialmente na capital. A eleição de 2022 foi marcada pela troca de acusações, intrigas, brigas e ataques. Gladson Cameli se elegeu no 1º turno.

A confusão que virá será ainda maior. Ao menos é o que se vê nas preliminares. Desta vez a briga é dentro do PP novamente. O eleitor da “direta” está meio desnorteado. A bússola política do movimento quebrou. A sorte é que a população determinou ao PT uma longa quarentena. Como sairá das urnas a “direita” depois de 2024 para as eleições de 2026? As disputas internas poderão levar ao mesmo fenômeno que decretou a extinção da era PT e FPA no Acre.

“Paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje.” (Heráclito de Éfeso)

. A Mesa Diretora tem projetado o Poder Legislativo acreano além das fronteiras do estado.

. Um belo trabalho dos deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PP).

. Por falar em PSDB, o partido terá que se organizar melhor para as eleições do ano que vem;

. Desde 2018 que os tucanos vem perdendo lideranças importantes.

. Quem criticava o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) por fazer poupança teve que morder a língua;

. Com a crise, Bocalom anda sorrindo para o tempo e realizando algumas obras com os recursos que acumulou nos dois primeiros anos.

. O MDB de Brasiléia está em festa com o resultado de pesquisas internas, como bem gosta Flaviano Melo.

. É necessário observar que o senador Alan Rick (União Brasil) terá participação importante na eleição de 2024 em Rio Branco.

. No governo do Lula as polícias nos estados estão mais letais do que no do ex-presidente Bolsonaro.

. A “esquerda” está em crise;

. Aliás, sem o Lula a esquerda nem existe”.

. Oremos pela paz no Oriente Médio.

. O Putin falando em direitos humanos era só o que faltava; cínico!

. Bom dia!