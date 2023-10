O PSD ainda não fechou com nenhum candidato a prefeito, diz Petecão

“O PSD só tem até aqui um compromisso na eleição para prefeito de Rio Branco, não apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom, e não fechamos apoio a nenhum candidato”, disse ontem ao BLOG o senador Sérgio Petecão (PSD). Sobre a sua última conversa com a vice-governadora Mailza Assis (PP) de uma aliança PP-PSD, Petecão reiterou que foi agradável, que tem o maior respeito por ela, mas que após isso não houve nenhum outro encaminhamento oficial para que venha a declarar apoio à candidatura do secretário Alysson Bestene (PP). Negou também que tenha prometido ao ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) que vai lhe apoiar. “Ainda hoje (10) o Flaviano Melo (presidente do MDB) me ligou, e lhe disse que quando tiver uma decisão partidária com quem vamos caminhar, ele será o primeiro a saber”, enfatizou Petecão, ressaltando ainda não ter tido nenhuma conversa com o governador Gladson Cameli. Para o senador Petecão (PSD), o partido não vai procurar ninguém, e que o PSD decidirá no momento oportuno quem é que apoiará para prefeito de Rio Branco, no próximo ano, para a PMRB.

CARTAS NAS MANGAS

O senador Sérgio Petecão (PSD) não está errado em amadurecer a decisão sobre quem apoiará para a PMRB, quem quiser ter alianças políticas, que coloque as cartas na mesa. E até aqui, as cartas estão escondidas nas mangas. Em eleição majoritária, ciscar para fora é caminho para a balsa.

BLOCO DA SOLIDÃO

Até o momento, o deputado Emerson Jarude (NOVO) caminha na solidão com a sua candidatura a prefeito de Rio Branco, sem ter conseguido aliados para formar alianças políticas.

FIM DA VERGONHA

O gramado está pronto, a iluminação na base de led encaminhada, faltando apenas comprar novas cadeiras, para a reinauguração do Arena da Floresta, que estava abandonado há mais de 2 anos. Ponto para o secretário de Educação, Aberson Carvalho, que trouxe o problema para o seu colo e desenterrou essa caveira de burro. Será o fim da vergonha, com o Arena pronto para o campeonato acreano de 2024. Tudo no serviço público passa pela gestão.

PAUTA ETERNA

O PDT do deputado Luiz Tchê vai apoiar o candidato a prefeito do bloco do governo, mas deve manter a pauta eterna de indicar o nome do vice do secretário Alysson Bestene (PP).

CHORAMINGO DO TCHÊ

Falando no deputado Tchê (PDT), ele anda choramingando que o PP está dificultando a formação de chapas de prefeito do PDT no interior. Tchê, Tchê, na política o jogo é jogado, se um candidato se filia ao PP, é porque quis ficar com a aura do poder, ninguém colocou a faca no seu pescoço.

SERIA UMA BURRICE

Não creio na hipótese do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), querer indicar o vice na chapa do prefeito Zequinha, em Cruzeiro do Sul. Se fizer isso sepulta seu grupo político. A eleição de 2024 é o chamado tiro da macaca para o grupo do Vagner, ele sabe que se perder vai para o ostracismo.

SEGUNDA CONDENAÇÃO

O ex-presidente Jair Bolsonaro já se encontra inelegível por 8 anos, e deve sofrer nova condenação no processo em trâmite no TSE por crime eleitoral.

MORREU PELA BOCA

Como peixe, o ex-presidente Jair Bolsonaro morreu pela boca. Pensou que as aberrações proferidas contra o regime democrático ficariam por isso mesmo, que o poder era eterno, e não seria punido. Apostou errado. Eternos, só os diamantes.

PORTA ARROMBADA

Cômica, antes de tudo, a decisão do governo Gladson, de baixar um decreto para combater as queimadas, quando o inverno está batendo na porta. O IMAC deverá orientar o governador para adotar a medida no início do verão.

FICA NO SONHO

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) sonha com a hipótese de ver o Minoru Kinpara (PSDB), como candidato oficial do governo Gladson. Pode esquecer, Gonzaguinha. O jogo está jogado com o nome do Alysson.

AVANÇOU BEM

O secretário Alysson Bestene (PP) avançou bem com a sua candidatura, ao unificar o partido e o secretariado do governo em torno do seu nome.

TETO BAIXO

O problema do Minoru Kinpara (PSDB) é que não consegue furar o teto dos votos da classe média e chegar no povão, que é quem elege.

NÃO RIFEM

Da bancada federal acreana, o senador Alan Rick (UB), é o que melhor trabalha o seu nome na mídia, ao criar pautas positivas. Essa é uma vantagem que leva na sua disputa de espaços com a vice-governadora Mailza Assis. Ambos disputarão o governo em 2026. Não tirem o Alan desse jogo.

NÃO TEM GRUPO

Quando trabalha para levar o prefeito Bocalom ao PL, o senador Márcio Bittar (UB), na verdade, aposta na vitória do Boca, para ter um guarda-chuva na eleição ao Senado em 2026.

NÃO TEM GRUPO

A estratégia faz sentido, o senador Márcio Bittar (UB) não tem grupo político na capital, sempre disputou as eleições montando esquemas para a eleição, e depois de eleito, ele desfaz.

REVOLUÇÃO NO ESPORTE

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, recuperou o abandonado estádio de futebol Marreirão, colocou iluminação, fez do time Sub-20 do município campeão acreano, enfim, foi uma revolução no esporte de Sena. O Mazinho consegue transformar pautas administrativas em ganhos políticos.

NÃO É TAREFA FÁCIL

Em qualquer cenário não será fácil derrotar a candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) para a PMRB, mesmo sem apoio das máquinas municipal e estadual. Seu diferencial é conhecer os caminhos dos grotões, que é de onde sai o voto que elege. A eleição do próximo ano para a PMRB, será interessante.

FRASE MARCANTE

“Há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira”. Leon Tolstói.