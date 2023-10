Carro cai de ribanceira e motorista preso às ferragens sai ileso entre Guajará e Cruzeiro do Sul

Um carro que havia saído de Cruzeiro do Sul na manhã desta segunda-feira, 16, caiu de uma ribanceira na estrada do Guajará, no Amazonas, e apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na curva do S, uma das muitas existentes na estrada de 16 quilômetros, onde há também muitas ladeiras.

Estavam no veículo os vendedores Leunizio Soares de Souza , 51 anos e Diumere Freitas de Souza , 39 anos.

O condutor do carro, Diumere, ficou preso às ferragens e foi retirado por policiais militares e socorristas do SAMU do Guajará, além de pessoas que passavam pelo local. Ele foi levado para o Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, mas não teve ferimentos.O acompanhante também não saiu machucado do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul diz que não havia sinal de telefonia móvel no local, por isso houve demora no acionamento da corporação.

“Quando conseguiram solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros, a equipe do SAMU de Guajara já havia retirado a vítima de dentro do carro com ajuda de transeuntes e encaminhado para o Pronto-Socorro. Equipe do Corpo de Bombeiros assim que acionada, descolou também ao local, mas não havia mais vítima e nenhum perigo”, citou.

Final de semana com 5 acidentes em Cruzeiro do Sul

Neste final de semana prolongado, de acordo com o Pelotão de Trânsito- Peltran da Polícia Militar, 5 acidentes de trânsito foram registrados em Cruzeiro do Sul, sem vítimas fatais e com pouca gravidade. Não houve registro por embriaguez ao volante.