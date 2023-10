Isaac Piyãko e lideranças declaram apoio à reeleição de Valdelio Furtado

Vídeos que estão circulando nas redes sociais neste domingo, 15, mostram uma caminhonete Hilux caindo nas águas do Rio Abunã durante um temporal que atingiu a região do conhecido balneário rondoniense, onde se realiza anualmente um tradicional festival de praia frequentado por muitos acreanos. O veículo foi levado pelas águas em decorrência do desbarrancamento provocado pela forte chuva. Frequentadores tentaram evitar o incidente procurando pelo proprietário do carro, mas ele não foi localizado a tempo. Algumas pessoas chegaram a cair no rio para evitar que a caminhonete fosse arrastada. "Tá todo mundo atrás do dono da caminhonete e o cara não aparece", diz uma testemunha em um dos vídeos antes do veículo cair no rio devido ao deslizamento de terra em plena praia. Outros carros estavam perto da água, mas...