Saindo do debate recorrente entre as quatro paredes

A decisão conjunta do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e do primeiro secretário deputado Nicolau Junior (PP), de fazer uma Audiência Pública em Cruzeiro do Sul, para ouvir as reivindicações dos moradores da região do Juruá, é antes de tudo democrática, porque tira os debates legislativos das quatro paredes da ALEAC. O que se espera, para não ficar só na boa intenção, é que essas reivindicações sejam encaminhadas ao governo e venham a ter uma solução. Isso é o que mais importa do ato acontecido ontem no Juruá.

CONTINUA POLARIZADO

O Lula não consegue avançar na popularidade, que continua no patamar da sua votação, um pouco acima da extrema-direita. Muitas viagens internacionais, preços dos combustíveis e desastres climáticos pelo país (sem a devida resposta), são apontados pelos analistas como causas da sua avaliação negativa bater na casa dos 30%.

CENÁRIO UM

Neste cenário um já começa a tomar contorno um quadro para 2026, com a vice-governadora Mailza Assis disputando o governo, e como candidatos ao Senado Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD).

CENÁRIO DOIS

E, o cenário dois de 2026 se apresenta com o senador Alan Rick (UB) para o governo, tendo como candidatos ao Senado Márcio Bittar (UB) e Tião Bocalom (possivelmente pelo PL).

DOBRADINHA POLÍTICA

A vice-governadora Mailza Assis e a deputada federal Socorro Neri (PP) estão fazendo uma dobradinha política. Ambas têm sido presentes nos lançamentos de todos os pré-candidatos ao PP. Plantando para 2026.

PSDB ACÉFALO

Não bastasse ser hoje no estado uma sigla sem estrutura para bancar candidaturas majoritárias; no plano nacional o PSDB está acéfalo como partido, depois que a justiça anulou a eleição do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. No Acre, o PSDB tem apenas o deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

O CARISMA SUPERA

Politicamente, não há como explicar. O governo do Gladson não resolveu o básico de promover emprego e renda; mas quando se trata de avaliação do governador, sua aceitação popular vai lá para cima. Em suma: o governo não é essa Coca-Cola toda em ações, mas o governador é altamente popular. O carisma supera a falta de obras.

CISCANDO PARA DENTRO

Em candidatura majoritária se cisca para dentro. Quanto mais cabra, mais cabrito. Popularmente, isso explica a aliança em andamento entre o governador Gladson e o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD), para disputar a PMRB.

A COMIDA VEM DO CAMPO

A cobrança do deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) para que o governo faça mais investimentos na agricultura familiar, tem todo sentido, a comida nossa de cada dia vem do campo.

NÃO PENSA NA VICE

Um importante assessor do senador Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que, a aliança com o grupo do governador Gladson não mira em indicar o vice na chapa de Alysson Bestene (PP) para prefeito, mas de firmar compromissos para 2026.

O QUE SOMOU?

Esse assessor cita como exemplo o PSD ter a vice-prefeita do prefeito Tião Bocalom. “O que isso nos ajudou na campanha? Em nada, puxou para baixo”, justificou o seu raciocínio.

DIFERENCIAL NA CAMPANHA

O Marcus Alexandre (MDB) tem um diferencial na sua campanha para prefeito de Rio Branco: ser conhecido nas áreas urbana e rural, e fazer visitas rotineiras às lideranças locais.

NOIVO ENGANADOR

O senador Sérgio Petecão (PSD) é visto pelos cabeças brancas do MDB, como um noivo enganador, que deixou a noiva (MDB) no altar e se casou com a outra (PSD). E nem avisou o padre.

AVALIAR O QUADRO

O deputado Nicolau Junior (PP), antes de entrar de cabeça na campanha para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, apoiando um candidato a prefeito, vai esperar o resultado das pesquisas do próximo ano. Não quer vincular seu nome a uma candidatura fadada a ser derrotada. É o que escutei.

SAIR DO PURGATÓRIO

Vencer a eleição para as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, é o passaporte com o qual sonham as lideranças do MDB, para tirar o partido do longo purgatório do poder.

NINGUÉM É INGÊNUO

A vice-governadora Mailza Assis só fez o movimento para conseguir uma aliança com o senador Petecão (PSD), porque teve o aval do Gladson. Ninguém é ingênuo para pensar o contrário.

É QUEM VAI DECIDIR

Quando perguntado sobre que cargo disputará em 2026, o deputado Nicolau Junior (PP), sai sempre pela tangente: “O Gladson é quem vai decidir”.

PONTO POSITIVO

O fumaceiro na cidade ter sido menos intenso que em anos anteriores, muito se deve ao fato da prefeitura de Rio Branco tem feito um eficaz trabalho preventivo na área urbana e rural do município.

HONRARIA BANALIZADA

Ninguém pode se orgulhar hoje de ser detentor da comenda da Ordem da Estrela do Acre, porque nada foi mais banalizado que a sua distribuição.

COMO SÃO TOMÉ

Alguns dirigentes do MDB sempre se referem a uma candidatura da médica Jéssica Sales (MDB) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, com muita parcimônia. Como São Tomé, querem antes ver para depois crer.

LONGO TEM RAZÃO

O deputado Pedro Longo (PDT) analisa com cautela as acusações contidas nas investigações da operação Ptolomeu. De fato, não se pode apontar o dedo para ninguém antes de uma condenação judicial.

SEGURANÇA IMPORTA MAIS

Distribuir brinquedos leva a alegria para a criançada, mas o que os moradores da Cidade do Povo mais querem é viver em segurança, e deixar de ser um bairro violento.

DEU NA VEJA

“Com mais de 1000 páginas, o relatório final da CPMI do 8 de janeiro, mantido em sigilo por Elziane Gama (Relatora), vai citar o Alto Comando do Exército e Jair Bolsonaro como grandes responsáveis pelo ataque golpista em Brasília”.

NÃO SE MATA IDEOLOGIA

Israel pode desarticular e matar os comandantes do Hamas, mas jamais vencerá a guerra. Por um dado simples: estão lutando contra uma causa, uma ideologia (cruel) de um povo; e ideologia e causa não se derrota pelas armas. Sempre surgirão novos militantes do Hamas. E novas guerras virão. Assim tem sido em Gaza. E, assim continuará.

FRASE MARCANTE

“É impressionante como o comunismo dá ibope, né? Já que 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Aqueles que sabem, sabem que não existe mais comunismo, a China é comunista, né? É mais capitalista que nós”. Alexandre de Moraes, ministro do STF.