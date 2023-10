Marina culpa Bolsonaro por queimadas e ex-presidente rebate: ‘Incompetente e propagadora de fakenews’

“Estamos dispondo de tudo que for necessário dentro de condições bastante adversas porque nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior. Nós assumimos o governo agora, mas procuramos ser previdentes”, disse Marina.

O efeito das fortes queimadas na região é motivo de preocupação e colocou a capital do Amazonas entre as cidades com pior qualidade de ar no mundo, de acordo com monitoramento da plataforma World Air Quality Index. Somente nos 12 primeiros dias de outubro, foram registrados 2704 focos de queimada no estado, o segundo maior do país (atrás do Pará), e um número 148% maior do que houve no mesmo período do ano passado.