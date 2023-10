Homem apostou na venda de “filtros do eclipse” para tentar ganhar um extra na capital do Acre

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou a motociclista Seliane Oliveira Plácido, de 43 anos, gravemente na manhã deste sábado, 14, no cruzamento da rua Rio Grande do Sul e com a rua A, no bairro Palheiral, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. O incidente ocorreu quando Seliane trafegava sozinha em uma motocicleta modelo Titan de cor branca e placa QWQ-7J13 no sentido centro-bairro. Ela foi surpreendida por um carro modelo Gol de cor azul, placa QLU-7689, que saiu da rua A, no bairro Palheiral, invadindo a preferencial, causando o acidente. A colisão resultou em sérias lesões para Seliane, incluindo uma semi-amputação na perna direita, fratura no quadril e um possível trauma no abdômen. O motorista do veículo permaneceu no local e acionou as autoridades de trânsito...