Grupo de estudantes monta telescópio em frente ao Via Verde Shopping para ver eclipse

A iniciativa de estudantes do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC), que posicionou um telescópio em frente ao Via Verde Shopping de Rio Branco atraiu muita gente para ver o eclipse solar anular que aconteceu na tarde deste sábado, 14.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi ao local para acompanhar a movimentação durante o ápice do eclipse. Por volta das 14 horas, havia uma quantidade razoável de pessoas tentando assistir e entender o fenômeno natural.

O estudante Ruan de Aguiar explicou que anualmente ocorrem cerca de seis eclipses, dois solares e quatro lunares. “Vão variar de localização dependendo da posição da lua. Nem sempre ele vai passar por cima de uma faixa de terra visível”, esclareceu.

Miquéias e Rauana saíram do bairro São Francisco exclusivamente para ver o eclipse que, segundo as informações dos estudantes do grupo de astrônomos amadores, só vai acontecer novamente com visualização no Acre em 2067.

O eclipse anular do Sol ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, ficando seu diâmetro aparente menor do que o do Sol. Como a sombra da Lua não é capaz de cobrir totalmente o Sol, forma-se um “anel de fogo” no céu.

ASSISTA VÍDEO: