Ministério Público irá recorrer da decisão que negou prisão de empresário que agrediu jovem

A gestão do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, iniciou a pavimentação asfáltica do ramal do Pólo Agroflorestal Elias Moreira. A ação está tirando centenas de famílias do isolamento que sofreram com a lama no período invernoso e com a poeira durante o verão. Na primeira fase estão sendo pavimentados cerca de 1.040 metros por meio de uma emenda parlamentar destinada pela ex-deputada federal Mara Rocha. O trabalho está sendo executado pela empresa MF Construção, vencedora do processo licitatório. Para Mazinho, os trabalhos em parceria com os parlamentares resultam em benefício direto à população. “Estou muito feliz em ver centenas de famílias direta e indiretamente contempladas com mais uma ação histórica da nossa gestão. Assumimos esse compromisso com os moradores locais e estamos cumprindo o que prometemos. Há três meses...