“Foi um sucesso”, diz Nicolau Júnior sobre a Audiência Pública em Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), que participa da Audiência Pública em Cruzeiro do Sul, teve seus bens roubados do carro, que ele deixou estacionado próximo ao hotel em que está hospedado. Do parlamentar foram levados, mochila, roupa e R$ 300 em dinheiro. A carteira foi deixada dentro do veículo. Ele diz que não chegaram a quebrar o vidro. "Os ladrões foram até legais e não levaram a carteira, só o dinheiro e outros objetos de pouco valor" relata. A segurança pública foi um dos temas abordados na Audiência Pública Economia e Sociedade na Regional do Juruá, realizada pela Assembleia no Teatro dos Nauás. Cruzeiro do Sul enfrenta uma onda de assaltos, roubos e arrombamentos, principalmente na área do comércio da região central. Arlenilson, que é Policial Penal e foi...